15 февраля, 09:45Происшествия
Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"
Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall". Рано утром 15 февраля пламя охватило три постройки, которые находятся во дворе. Известно, что в одном из них частично обрушилась крыша.
На место происшествия прибыли 120 человек и 35 единиц техники. По данным на 09:30, пожар локализован, но тушение продолжается, так как спасатели работают в условиях сильного задымления.
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