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15 февраля, 09:45

Происшествия

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре столицы локализован

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Здание "Известия Hall" загорелось в центре Москвы

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall". Рано утром 15 февраля пламя охватило три постройки, которые находятся во дворе. Известно, что в одном из них частично обрушилась крыша.

На место происшествия прибыли 120 человек и 35 единиц техники. По данным на 09:30, пожар локализован, но тушение продолжается, так как спасатели работают в условиях сильного задымления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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