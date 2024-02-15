Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall". Рано утром 15 февраля пламя охватило три постройки, которые находятся во дворе. Известно, что в одном из них частично обрушилась крыша.

На место происшествия прибыли 120 человек и 35 единиц техники. По данным на 09:30, пожар локализован, но тушение продолжается, так как спасатели работают в условиях сильного задымления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.