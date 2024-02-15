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15 февраля, 08:39

Происшествия

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на прилегающей территории возле здания "Известия Hall" в центре Москвы, а именно в трех неэксплуатируемых строениях, локализовано. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

По данным источника, информации о пострадавших пока не появлялось.

Пожар в здании "Известия Hall" произошел утром 15 февраля на первом этаже административного здания, которое находится на реконструкции. В МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 1 500 квадратных метров.

Из-за пожара спасателям пришлось перекрыть движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка, а также на трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

Столичная прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки по факту пожара. В ведомстве уточнили, что точную причину происшествия определят после проведения пожарно-технической экспертизы.

Пожару в "Известия Hall" присвоили третий уровень сложности

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