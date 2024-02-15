Тушение пожара во дворе "Известий Hall" осложняется высокой пожарной загрузкой – МЧС

видео: телеграм-канал МЧС РФ

Ликвидация возгорания около здания "Известия Hall" в Москве осложняется высокой пожарной нагрузкой. Об этом в своем телеграм-канале заявила пресс-служба МЧС РФ.

"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России работают в условиях плотного задымления", – уточнили в ведомстве, подчеркнув, что пожарную нагрузку создают горящие строительные конструкции и горючие материалы.

О возгорании в здании на Пушкинской площади стало известно утром 15 февраля. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания, которое было на реконструкции. Это стало причиной перекрытия дорожного движения на Большом Путинковском переулке и на улице Малая Дмитровка.

По уточненным данным, пламя охватило уже 3 постройки, расположенных внутри двора "Известий холл". Конструкции одного из них, пишет пресс-служба МЧС, уже обвалились. При этом спасателям удалось не допустить распространения огня на основное здание.

"На месте работают более 120 специалистов и 35 единиц техники", – подчеркнули в МЧС.

Инцидентом уже заинтересовались в столичной прокуратуре, которая взяла под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара.

Пожару в "Известия Hall" присвоили третий уровень сложности