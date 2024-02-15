Пожарные не допустили перехода огня на здание "Известия Hall" в Москве

Пламя не перекинулось на здание "Известия Известия Hall" в центре Москвы благодаря слаженным и скоординированным действиям пожарных. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Сейчас, по информации собеседника агентства, возгорание зафиксировано лишь на отдельных строениях на внутридворовой территории.

О возгорании в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в центре Москвы появилась информация утром 15 февраля. Пожар произошел на первом этаже административного здания, который был на реконструкции.

При этом в МЧС заявили, что площадь пожара составила 1 500 квадратных метров.

Из-за возгорания специалисты перекрыли движение по Большому Путинковскому переулку и по Малой Дмитровке. Также было перекрыто движение на трех из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

Прокуратура Москвы уже контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара. В ведомстве добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.