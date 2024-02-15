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15 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: один человек погиб при стрельбе в Канзас-Сити в США

Новости мира: один человек погиб при стрельбе в Канзас-Сити в США

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В американском Канзас-Сити празднование чемпионства местной футбольной команды обернулось стрельбой и давкой. Неизвестные открыли огонь по многотысячной толпе. Как минимум один человек погиб и 20 пострадали. Однако некоторые фанаты не растерялись и пустились в погоню за одним из стрелков и смогли повалить его.

Тем временем в Атланте прогремела 49-я массовая стрельба в школе с начала 2024 года. Неизвестные подъехали на автомобиле к парковке учебного заведения и начали расстреливать учащихся. Четыре ребенка пострадали, но врачам удалось их спасти. Полиция продолжает поиски стрелков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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