Смерть пациентки расследуют в клинике на Рубцовской набережной Москвы

Следователи выясняют обстоятельства смерти 40-летней женщины в частной клинике на Рубцовской набережной Москвы. Пациентка приехала на процедуру с использованием липолитиков – препаратов для уменьшения жировой прослойки. Во время процедуры ей стало плохо, спасти ее не удалось.

Басманная межрайонная прокуратура взяла дело под контроль. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать некомпетентность специалистов, аллергическая реакция, нарушение хранения препаратов или использование поддельных медикаментов.

Клиника опечатана, изымаются документы и вещдоки. В интернете пациенты жалуются на качество услуг, включая инъекции ботокса и отсутствие документов на препараты.

Врач-косметолог Лилия Курамшина напоминает, что любые косметологические процедуры должны проводиться только в проверенных учреждениях квалифицированными специалистами.

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