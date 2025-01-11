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Новости

11 января, 22:30

Происшествия

Новости мира: 50 человек пострадали при столкновении трамваев во Франции

Новости мира: 50 человек пострадали при столкновении трамваев во Франции

Новости регионов: в Яхроме загорелась крыша психиатрической клиники

Светофор упал из-за ДТП в Москве

Прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки самолета во Внуково

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В подмосковной Яхроме произошел крупный пожар

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Новости мира: шесть полицейских пострадали во время беспорядков в городе Риза

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На востоке Франции в Страсбурге на вокзале столкнулись два городских трамвая. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Около половины госпитализированы с переломами и травмами головы. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка при переводе стрелок.

Жертвами пожаров в Калифорнии стали уже более 10 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Это данные окружного шерифа. Вокруг Лос-Анджелеса бушуют шесть очагов общей площадью более 15 тысяч гектаров. Из-за сильного ветра образуются настоящие огненные смерчи, они быстро переносят пламя.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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