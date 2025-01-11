Новости мира: 50 человек пострадали при столкновении трамваев во Франции

На востоке Франции в Страсбурге на вокзале столкнулись два городских трамвая. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Около половины госпитализированы с переломами и травмами головы. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка при переводе стрелок.

Жертвами пожаров в Калифорнии стали уже более 10 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Это данные окружного шерифа. Вокруг Лос-Анджелеса бушуют шесть очагов общей площадью более 15 тысяч гектаров. Из-за сильного ветра образуются настоящие огненные смерчи, они быстро переносят пламя.

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