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Новости

15 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 января

Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Хорошёвской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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