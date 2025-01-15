В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Хорошёвской эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.