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Новости

15 января, 16:30

Происшествия

Пожар произошел на улице Лобачевского в Москве

Пожар произошел на улице Лобачевского в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Телезрители прислали кадры пожара на улице Лобачевского. На крыше здания было видно серый дым. Как сообщили в МЧС, спасатели уже на месте, они занимаются тушением. О пострадавших данных нет.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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