Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 09:45

Происшествия

Новости регионов: двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске

Новости регионов: двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске

В Стамбуле российскую пару арестовали за поцелуй в мечети

Администрация Трампа запросила у Конгресса 58 млн долларов для защиты чиновников

Новости мира: более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде

Новости регионов: в Южно-Сахалинске опрокинулся автомобиль на улице Шумовой

Частный дом загорелся в подмосковной Коломне

"Московский патруль": столичные спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

"Московский патруль": в Видном выявили банду консуматорш

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске. Авария произошла на проспекте Строителей. Иномарка проигнорировала красный сигнал светофора и сбила электросамокат с двумя детьми. Они скончались на месте до приезда скорой помощи.

Пенсионер утонул на Байкале, пытаясь спасти свою жену и внука. Трагедия произошла в Ольхонском районе Иркутской области. Тело мужчины нашли спасатели.

Спасатели потушили пожар в Краснодарском крае в поселке Российский. На улице Куликова поля горела хозпостройка и находящийся рядом мусор. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров. Причины пожара пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаррегионывидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика