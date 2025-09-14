Новости регионов: двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске

Двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске. Авария произошла на проспекте Строителей. Иномарка проигнорировала красный сигнал светофора и сбила электросамокат с двумя детьми. Они скончались на месте до приезда скорой помощи.

Пенсионер утонул на Байкале, пытаясь спасти свою жену и внука. Трагедия произошла в Ольхонском районе Иркутской области. Тело мужчины нашли спасатели.

Спасатели потушили пожар в Краснодарском крае в поселке Российский. На улице Куликова поля горела хозпостройка и находящийся рядом мусор. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров. Причины пожара пока неизвестны.

