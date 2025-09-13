Sun: ФБР проверяет, не было ли у убийцы Кирка сообщников

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) решили провести проверку для того, чтобы выяснить, не было ли у Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, сообщника. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

Такое решение было принято после того, как ведомству передали кадры с домофона, на которых видно, как Робинсон обсуждает с кем-то по телефону стрельбу после нападения на Кирка. Видео оказалось в распоряжении граждан, которые проживают рядом с Университетом долины Юты, где произошло покушение.

Также ФБР проверяют, на самом ли деле на видео запечатлен Робинсон.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время выступления последнего в американском университете штата Юта 10 сентября. СМИ уточняли, что тогда активист рассказывал о насилии в стране. По предварительным сведениям, стрельба осуществлялась с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие было прервано, а получившего ранение активиста унесла охрана. Тогда состояние Кирка оценивалось как критическое. Однако спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти активиста. Он также потребовал приспустить все флаги до конца недели.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон сообщал, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек. После этого Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

12 сентября глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.

Пока неизвестно, входил ли злоумышленник в какое-то криминальное сообщество. Однако Трамп считает, что задержанный заслуживает смертной казни.

