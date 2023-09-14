Спасатели эвакуировали людей из загоревшегося дома в Махачкале

Людей, отрезанных огнем в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме окраине Махачкалы, удалось спасти. Об этом сообщают местные СМИ. По данным властей, в результате произошедшего никто не пострадал. Всего эвакуировали более сотни жильцов.

Спасатели продолжают тушить пожар, он произошел после взрыва баллона с газом. Огонь охватил верхние этажи, крышу и распространился на площади 600 квадратных метров. Возгорание уже локализовано.

При взрыве обрушились перекрытия между третьим и пятым этажами, а на четвертом, где был эпицентр взрыва, рухнули несущие стены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

