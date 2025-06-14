Новости регионов: мониторинг радиоактивной обстановки ввели в Дагестане

Круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки ввели в Дагестане. По данным Роспотребнадзора, проверка проводится каждые два часа. Специалисты оценивают риски в связи с аварией в центре обогащения урана в Иране. Пока радиационной активности не зафиксировано.

В Якутии ликвидировали крупный пожар на складе с бытовыми товарами. Площадь составила 480 квадратных метров. К тушению было привлечено 58 специалистов и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

В Рязанской области местные жители засняли смерч в небе над селом Старобокино. Воронка образовалась из-за резкого перепада температуры и кратковременной грозы со шквалистым ветром. Никто на земле не пострадал.

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