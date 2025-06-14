Артисты Большого симфонического оркестра благополучно перевезены из Исфахана в Тегеран

Артисты Большого симфонического оркестра, находящиеся в Иране, были перевезены из Исфахана в Тегеран. Они в безопасности. Посольство РФ заявило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля.

Израиль расширил масштаб военной операции против Ирана. За сутки были атакованы более 150 объектов, включая ядерные центры. Сообщается о ликвидации высокопоставленных военных и ядерных специалистов. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля, в результате чего погибли 4 человека, около 70 пострадали.

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