Федора Бондарчука эвакуировали из Ирана вместе со съемочной группой

Режиссера Федора Бондарчука и его съемочную команду эвакуировали из Ирана. Как сообщили в посольстве России, границу с Азербайджаном уже пересекли 56 из 88 участников проекта. Эвакуация проходила на автобусе при содействии российских дипломатов в Тегеране.

Съемочная группа находилась в Иране на съемках сериала "Трудно быть богом" по повести братьев Стругацких. В числе эвакуированных также оказался актер Никита Кологривый. Как сообщил сам Бондарчук, часть команды уже сегодня вылетит в Москву, остальные останутся в Баку и вернутся позже.

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