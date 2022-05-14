СК РФ установит обстоятельства обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет завел уголовное дело после обстрела съемочной группы телеканала Russia Today. По имеющимся данным, журналисты попали под огонь украинских войск в районе Докучаевска.

Снаряды упали рядом с многоквартирными домами и заправкой, где в этот момент находилась группа журналистов. Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.