14 января, 07:15

Происшествия

Конфликт с неаккредитованным инструктором произошел в спорткомплексе в Москве

Грузовик опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

"Московский патруль": столичная полиция провела рейд против псевдобаров

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

"Московский патруль": укравшая 11 млн рублей мошенница задержана в центре столицы

Родители погибших младенцев в Новокузнецке сообщили о ранах на телах детей

Гибель младенцев из роддома в Новокузнецке объясняют инфекциями

В Москве обсуждают инцидент в одном из спортивных комплексов, где произошло задержание на горнолыжном склоне. По словам автора видео, мужчина всего лишь помог ребенку подняться после падения.

Однако представители комплекса заявили, что видео вырвано из контекста, а физическая агрессия была инициирована со стороны неаккредитованного инструктора, после чего сотрудники применили самооборону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоЕгор БедуляПолина БрабецАртем Смахтин

