Конфликт с неаккредитованным инструктором произошел в спорткомплексе в Москве

В Москве обсуждают инцидент в одном из спортивных комплексов, где произошло задержание на горнолыжном склоне. По словам автора видео, мужчина всего лишь помог ребенку подняться после падения.

Однако представители комплекса заявили, что видео вырвано из контекста, а физическая агрессия была инициирована со стороны неаккредитованного инструктора, после чего сотрудники применили самооборону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.