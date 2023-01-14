Ока разлилась в Луховицком районе Подмосковья

Жители поселка Селемские Борки под Луховицами обеспокоены потеплением. Люди боятся, что вода в Оке еще больше поднимется и затопит дома. Дело в том, что несколько дней назад, еще когда на улице было -20, неожиданно начался паводок. Вода в реке поднялась до критической отметки и затопила мост. Паромную переправу закрыли, недоступной для машин стала и Митяевская эстакада.

Как возможен разлив в такие морозы? Как дела с уровнем воды прямо сейчас? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.