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13 января, 22:15

Происшествия

В Литве взорвался газопровод

В Литве взорвался газопровод

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На севере Литвы взорвался газопровод. Пламя поднималось на высоту 50 метров. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей деревни Валакеляй, которая находится в полукилометре от эпицентра. Около 250 человек перевезли на автобусах и разместили в двух школах.

На аварийном участке параллельно идут две линии газопровода. По ним топливо поступает в северную часть Литвы и еще в Латвию. Вторая линия не повреждена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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