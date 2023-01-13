В Литве взорвался газопровод

На севере Литвы взорвался газопровод. Пламя поднималось на высоту 50 метров. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей деревни Валакеляй, которая находится в полукилометре от эпицентра. Около 250 человек перевезли на автобусах и разместили в двух школах.

На аварийном участке параллельно идут две линии газопровода. По ним топливо поступает в северную часть Литвы и еще в Латвию. Вторая линия не повреждена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.