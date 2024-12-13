Новости регионов: матч детских хоккейных команд закончился дракой в Чебоксарах

В Чебоксарах матч детских хоккейных команд закончился массовой дракой. После третьего периода хоккеисты выстроились, чтобы поблагодарить друг друга за игру, но спор двух игроков перерос в драку. Ребят пытался разнять арбитр, но позже команды сами покинули каток.

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