Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 08:30

Происшествия

Новости регионов: матч детских хоккейных команд закончился дракой в Чебоксарах

Новости регионов: матч детских хоккейных команд закончился дракой в Чебоксарах

Новости регионов: пожар произошел на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске

Автомобиль врезался в стоящий на остановке электробус на Воздвиженке

Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы тура в Сочи

Новости регионов: в Приморском крае белуха подружилась с тюленями

Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тыс "квадратов"

"Московский патруль": рабочий из Москвы сжег авто начальника за невыплату зарплаты

"Московский патруль": против блогера Логецкой завели дело о мошенничестве

"Московский патруль": гражданин Индии пытался провести в РФ свыше 300 драгоценных камней

"Московский патруль": МВД задержало мошенников за незаконную банковскую деятельность

В Чебоксарах матч детских хоккейных команд закончился массовой дракой. После третьего периода хоккеисты выстроились, чтобы поблагодарить друг друга за игру, но спор двух игроков перерос в драку. Ребят пытался разнять арбитр, но позже команды сами покинули каток.

В России представили iPhone с "тюнингованным" корпусом по цене московской двухкомнатной квартиры. Крышку смартфона выплавили из золота, гаджет сразу прибавил в весе один килограмм. Центр корпуса ювелиры украсили короной с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Такой телефон обойдется в 21 миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортрегионытехнологиивидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика