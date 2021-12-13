При взрыве в женском монастыре в Серпухове пострадали 12 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

Причиной, по предварительным данным, стал конфликт бывшего гимназиста с воспитанниками и учителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.