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13 мая, 12:00

Происшествия

Новости регионов: девять человек задержали в РФ за финансирование ВСУ

Новости регионов: девять человек задержали в РФ за финансирование ВСУ

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В разных регионах России задержали девять человек, их обвиняют в мошенничестве. По данным МВД, злоумышленники выманивали у москвичей деньги и направляли средства на финансирование украинской армии. Общий ущерб превышает 50 миллионов рублей.

В ФСБ возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника компании "Яндекс". Его обвиняют в госизмене за спонсирование ВСУ, сообщили в ведомстве. По данным правоохранителей, он переводил средства на покупку бронетехники, боеприпасов и экипировки для украинской армии.

Деятельность преступника пресекли в Нижегородской области. Также сообщается, что обвиняемый участвовал в несанкционированных митингах и скрывался от частичной мобилизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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