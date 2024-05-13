13 мая, 12:00Происшествия
Новости регионов: девять человек задержали в РФ за финансирование ВСУ
В разных регионах России задержали девять человек, их обвиняют в мошенничестве. По данным МВД, злоумышленники выманивали у москвичей деньги и направляли средства на финансирование украинской армии. Общий ущерб превышает 50 миллионов рублей.
В ФСБ возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника компании "Яндекс". Его обвиняют в госизмене за спонсирование ВСУ, сообщили в ведомстве. По данным правоохранителей, он переводил средства на покупку бронетехники, боеприпасов и экипировки для украинской армии.
Деятельность преступника пресекли в Нижегородской области. Также сообщается, что обвиняемый участвовал в несанкционированных митингах и скрывался от частичной мобилизации.
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