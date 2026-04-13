Проверка проводится в отношении пилота в Исландии после рискованного маневра

В Исландии пилот Boeing 757 попал под проверку после рискованного маневра с пассажирами на борту. По данным СМИ, командир воздушного судна пролетел над Вестманскими островами на высоте около 100 метров. Очевидцы рассказали, что от шума двигателей вибрировали дома.

Позже выяснилось, что таким образом пилот решил попрощаться с профессией перед выходом на пенсию. В авиакомпании о маневре не знали. Теперь ситуацией занимается полиция.

