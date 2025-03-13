Новости регионов: рыболовный траулер с отказавшим двигателем отбуксировали на Камчатке

Аварийный рыболовный траулер отбуксировали к берегам Камчатки. Судно потеряло ход во время промысла в Южно-Курильской зоне из-за поломки главного двигателя. Корабль подал сигнал бедствия, и на место происшествия выдвинулось спасательное судно. Рыбаков благополучно доставили в порт.

Из-за гололедицы и снега Хабаровск сковали 10-балльные заторы. В городе – много аварий, пешеходам сложно передвигаться, так как тротуары не успевают чистить. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится и 13 марта.

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