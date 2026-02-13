Форма поиска по сайту

13 февраля, 23:00

Происшествия

Восстановительные работы продолжаются в доме в центре Москвы после пожара

Восстановительные работы продолжаются в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Пожар в восьмиэтажке вспыхнул 10 февраля, огонь охватил весь подъезд. Спасатели эвакуировали людей из окон.

Жильцов дома временно расселили. Пока они не знают, когда смогут вернуться домой. Рабочие до сих пор разбирают сгоревшие конструкции и выносят мусор. Скоро будут восстанавливать электроснабжение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияАлина КомиссароваЕкатерина Ефимцева

