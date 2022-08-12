В Омске рухнула стена аварийной пятиэтажки. Момент обрушения попал на видео.

Начался разбор завалов, на место приехал местный прокурор. Сотрудники МЧС начали проводить спасательную операцию. Сколько людей могут быть под рухнувшими конструкциями, пока непонятно. На данный момент информации о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.