Новости мира: кражи чемоданов участились на крупных вокзалах Лондона

В Лондоне участились кражи чемоданов на крупных вокзалах. По данным СМИ, в городе действует хорошо организованная группа воров. Обычно это три человека, которые работают слаженно и очень быстро. Вся операция занимает считанные секунды. Злоумышленники отвлекают пассажиров и незаметно уносят багаж.

В Японии ученые фиксируют изменения в цветении сакуры. Из-за мягких зим деревья начинают цвести позже, а сам период цветения сокращается. В некоторых регионах он сместился более чем на месяц. Эксперты связывают это с повышением температуры и предупреждают, что изменения могут затронуть популярные туристические города.

