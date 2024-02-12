Новости мира: тысячи жителей Исландии остались без горячей воды из-за извержения вулкана

Тысячи жителей Исландии остались без горячей воды, а местами и без отопления из-за мощного извержения вулкана. Раскаленные потоки лавы уничтожили трубы. В данный момент специалисты пытаются остановить магму с помощью экскаваторов. Инфраструктура городов из-за повышенной активности вулканов страдает уже третий раз за последние два месяца.

Число погибших от ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа выросло до 100, еще более 200 человек пострадали. Это произошло, несмотря на обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разработать план эвакуации безоружных палестинцев из города. Операцию на юге Газы осудили власти Египта, Сирии, Франции, Великобритании и США.

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