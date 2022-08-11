В Нижнем Новгороде автомобиль провалился в дыру в асфальте

В Нижнем Новгороде автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы. Машина оказалась припаркована прямо на месте ЧП. И вся передняя часть машины оказалась в яме, заполненной водой. Коммунальная авария произошла на Большой Печерской улице прямо на трамвайных путях. Вода хлынула вниз и затопила соседние улицы. Часть дороги пришлось перекрыть. Движение трамваев было остановлено. Причиной прорыва стали ремонтные работы на участке водопровода. По сообщениям местных СМИ, утечка воды уже локализована.

Клиентка Wildberries пыталась вернуть товар и бросила его в лицо сотруднице. Видео с камер наблюдения выложили в Сеть. Женщина пришла вернуть товар, но узнала, что принять его не могут, если предварительно не заполнить форму в личном кабинете. Дальше последовал спор, и в итоге покупка полетела в лицо приемщице. Менеджер оказалась терпеливой, подняла все с пола и снова вернула покупательнице. В ответ та попыталась напасть еще раз.

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