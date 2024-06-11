Глава ФСБ РФ Бортников сообщил о причастности украинской разведки к теракту в "Крокусе"

Причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" установлена. Об этом заявил директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, украинские и западные спецслужбы способствуют международным террористическим организациям в подготовке и оснащении исполнителей преступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

