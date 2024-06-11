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11 июня, 12:15

Происшествия

Глава ФСБ РФ Бортников сообщил о причастности украинской разведки к теракту в "Крокусе"

Глава ФСБ РФ Бортников сообщил о причастности украинской разведки к теракту в "Крокусе"

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Причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" установлена. Об этом заявил директор ФСБ РФ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, украинские и западные спецслужбы способствуют международным террористическим организациям в подготовке и оснащении исполнителей преступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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