Новости мира: на Шри-Ланке пассажирский автобус сорвался в пропасть

Крупная дорожная авария произошла на юге Шри-Ланки. Пассажирский автобус, следовавший из Катарагамы в Курунегалу, сорвался в пропасть. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате погибли не менее 16 человек, еще 35 получили травмы. Все выжившие были доставлены в больницу.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во Вьетнам с официальным визитом. У причала моряков встречали представители ВМС страны и сотрудники российского посольства. В программе – деловые встречи, обмен опытом, спортивные мероприятия и культурные события.

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