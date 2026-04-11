Полиция в США задержала подозреваемого в поджоге крупного склада бумажной продукции

В США полиция задержала подозреваемого в поджоге крупного склада бумажной продукции площадью более миллиона квадратных метров. Огонь распространялся стремительно из-за большого количества горючих материалов, что затруднило работу спасателей. Выяснилось, что поджигателем оказался работник компании-дистрибьютора, недовольный условиями труда. Ему уже предъявлены обвинения.

В соцсетях набирает популярность видео, на котором родители тайком провозят ребенка в парк развлечений, спрятав его в заднем отсеке коляски. Таким способом семья пыталась сэкономить на дорогих билетах – в выходные дни вход для двух взрослых и двух детей может достигать 700 долларов, то есть около 50 тысяч рублей.

В ряде регионов Китая, чтобы бороться с нарушителями дорожного движения, переодевают школьников в полицейскую форму и отправляют на улицы следить за велосипедистами и водителями скутеров. Дети громко отчитывают тех, кто ездит без шлемов, и организаторы утверждают, что это действует эффективнее штрафов. Взрослым становится стыдно перед детьми, а у самих школьников воспитывается чувство гражданской ответственности.

