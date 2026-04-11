На Камчатке продолжается расследование уголовного дела о гибели туристов. По версии следствия, группа получила разрешение на прохождение сложного лыжного маршрута и 27 марта отправилась в путь.

Однако они неверно оценили погодные условия и попали в метель. В результате два человека погибли, ещё пятеро получили сильное обморожение. Выжившие туристы уже допрошены, назначено семь судебно-медицинских экспертиз.

