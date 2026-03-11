Политолог назвал цели атаки ВСУ на Сочи

Украинское руководство пытается привлечь внимание к украинской повестке на Западе с помощью террора и запугивания. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Матюшенков, комментируя атаку беспилотников на Сочи.

В аэропорту Сочи дважды вводили ограничения. Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются. Отменено 7 и задержано 12 рейсов из Сочи в Москву. Также задержаны или отменены рейсы из Москвы в Сочи и Краснодар.

