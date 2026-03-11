Форма поиска по сайту

11 марта, 15:15

Происшествия

Политолог назвал цели атаки ВСУ на Сочи

Мэр Сочи Прошунин сообщил о продолжающейся почти сутки атаке БПЛА

Раненных при атаке на Брянск разместили в центрах Приорова, Бурденко и Пирогова в Москве

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Брянск

Водолазы совершили 31 погружение в реку в поисках пропавших в Звенигороде детей

Врачи доставили в федеральные медцентры Москвы 9 пострадавших при атаке ВСУ на Брянск

Новости мира: 6 человек погибли при пожаре в почтовом автобусе в Швейцарии

Новости регионов: режим повышенной готовности ввели в Кузбассе из-за метелей

Дополнительную спецтехнику доставили на поиски детей в Звенигороде

Девять пострадавших при атаке на Брянск эвакуируют в Москву

Украинское руководство пытается привлечь внимание к украинской повестке на Западе с помощью террора и запугивания. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Матюшенков, комментируя атаку беспилотников на Сочи.

В аэропорту Сочи дважды вводили ограничения. Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются. Отменено 7 и задержано 12 рейсов из Сочи в Москву. Также задержаны или отменены рейсы из Москвы в Сочи и Краснодар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия Шкода

