Мэр Сочи Прошунин сообщил о продолжающейся почти сутки атаке БПЛА

Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА. Она продолжается почти сутки. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

В аэропорту Сочи уже дважды вводили ограничения. Многие люди не смогли улететь.

Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются. В частности, было отменено 7 и задержано 12 рейсов из Сочи в Москву. Также задержаны либо отменены рейсы из Краснодара в Москву.

