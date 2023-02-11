В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях

Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



В Турции задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясения. Об этом сообщают местные СМИ. Их подозревают в том, что они внесли незаконные изменения в конструкции домов. В том числе снесли несущие стены и колонны. Накануне в Стамбуле также задержали подрядчика относительно нового ЖК в городе АнтАкья в провинции Хатай - жилой комплекс также полностью обрушился, хотя должен был быть построен с учетом всех необходимых норм и выдержать земелтрясение. Тем временем, число жертв приближается к 21-ой тысячи. Ранены - более 80-ти тысяч.