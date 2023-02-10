Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 387

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 1 387 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Между тем количество пострадавших от разгула стихии оценивается к настоящему времени в 2 326 человек.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии. Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели.



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