На Сахалине из-за прорыва трубы затопило улицу

На Сахалине из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. В результате прорыва турбы затопило целую улицу и припаркованные машины. Коммунальщики были вынуждены перекрыть воду.

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