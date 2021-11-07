Пятеро участников массовой драки в Домодедове доставлены в полицию

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Пятерых наиболее активных участников конфликта в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

"Сотрудники полиции доставили в УМВД России по городскому округу Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в городе Домодедове", – рассказали правоохранители РИА Новости.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за словесной перепалки.

Полиция продолжает устанавливать всех участников инцидента. Ход и результаты проверки находятся на контроле у областной прокуратуры.

