Пятеро участников массовой драки в Домодедове доставлены в полицию

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Пятерых наиболее активных участников конфликта в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
"Сотрудники полиции доставили в УМВД России по городскому округу Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в городе Домодедове", – рассказали правоохранители РИА Новости.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за словесной перепалки.
Полиция продолжает устанавливать всех участников инцидента. Ход и результаты проверки находятся на контроле у областной прокуратуры.
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