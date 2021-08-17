В Москве задержали троих экс-правоохранителей за вымогательство 6 млн рублей

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В Москве перед судом предстанут трое бывших сотрудников органов внутренних дел, адвокат и их общий знакомый, обвиняемые в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом "Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

"Установлено, что трое из обвиняемых, состоя в должностях врио заместителя начальника – начальника следственного отдела, следователя и оперуполномоченного отделения уголовного розыска одного из территориальных подразделений органов внутренних дел, располагая сведениями о личных данных лица, проверяемого на причастность к совершению хищения дорогостоящего имущества, решили воспользоваться этим в целях незаконного личного обогащения путем получения от него взятки. Для совершения преступления они привлекли адвоката одной из московских коллегий и их общего знакомого", – сообщили в надзорном ведомстве.

Злоумышленники угрожали потерпевшему возбуждением уголовного дела и потребовали от него 6 миллионов рублей. Позже сумма взятки была снижена до 5 миллионов 90 тысяч рублей. После получения денег преступников задержали.

В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения направят в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге при получении взятки задержали начальника службы по противодействию коррупции, возбуждено уголовное дело.