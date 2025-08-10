В Сочи может вырасти число жертв поддельного алкоголя

В Сочи число жертв поддельной чачи может увеличиться. По данным следствия, 30-летняя местная жительница вместе с 71-летней родственницей продавали на рынке "Казачий" опасный алкоголь под видом домашнего вина и чачи. Жертвами отравления стали не менее 10 человек, включая туристов из Подмосковья.

В Адлерской городской больнице выжила только одна пострадавшая. Предположительно, в напитке содержался метанол – смертельно опасный яд, который невозможно отличить от этилового спирта без специальных анализов. Подозреваемые арестованы до 4 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.