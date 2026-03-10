Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

600 километров уже прошли спасатели и волонтеры в рамках поиска пропавших детей, которые проводятся в подмосковном Звенигороде. Добровольцы исследуют территорию, в том числе с использованием дронов. В свою очередь, водолазы совершили почти 20 погружений в реку. Двух мальчиков и девочку не могут найти с 7 марта.

В Кремле объяснили ограничение связи в центре Москвы. Меры, которые были реализованы в последние несколько дней, предпринимались в соответствии с законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав отключения и замедления работы мобильного интернета.

Вторник, 10 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до плюс 6,5 градуса. Это выше нормы. Синоптики пообещали, что в дальнейшем в городе станет еще теплее. Однако ожидается усиление ветра. Его порывы местами могут достигать до 12 метров в секунду.

