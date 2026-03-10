Форма поиска по сайту

10 марта, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Прохождение крупных льдин осложнило работу водолазов по поиску детей в Звенигороде

В ОАЭ число пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 6

Специалисты отряда "Центроспас" подключились к поискам детей в Подмосковье

Поиск детей в Звенигороде осложнил наступивший паводок

Автомобиль взорвался на парковке у торгового центра в Подмосковье

Власти Одинцовского округа попросили жителей не искать пропавших детей самостоятельно

Прокуратура взяла на контроль расследование повреждения 10 машин в Королеве

В московской школе № 853 отравились 13 детей

Волонтеры прошли 6 км береговой линии в поисках детей в Подмосковье

600 километров уже прошли спасатели и волонтеры в рамках поиска пропавших детей, которые проводятся в подмосковном Звенигороде. Добровольцы исследуют территорию, в том числе с использованием дронов. В свою очередь, водолазы совершили почти 20 погружений в реку. Двух мальчиков и девочку не могут найти с 7 марта.

В Кремле объяснили ограничение связи в центре Москвы. Меры, которые были реализованы в последние несколько дней, предпринимались в соответствии с законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав отключения и замедления работы мобильного интернета.

Вторник, 10 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до плюс 6,5 градуса. Это выше нормы. Синоптики пообещали, что в дальнейшем в городе станет еще теплее. Однако ожидается усиление ветра. Его порывы местами могут достигать до 12 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

