Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подземную парковку и кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы. Об инциденте сообщили очевидцы.

В Москве до конца 2023 года установят и обновят светофоры по 270 адресам. Об этом решении рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Число жертв землетрясений в Турции 6 февраля превысило 47 тысяч, 115 тысяч человек пострадали. О количестве жертв и пострадавших заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.