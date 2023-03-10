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Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

В Турции спасли кота из-под завалов спустя 31 день после землетрясения

Четыре человека пострадали после взрыва на заводе в Японии

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч

Новости часа: ВС РФ сбили украинский Су-27 над территорией ДНР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подземную парковку и кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы. Об инциденте сообщили очевидцы.

В Москве до конца 2023 года установят и обновят светофоры по 270 адресам. Об этом решении рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Число жертв землетрясений в Турции 6 февраля превысило 47 тысяч, 115 тысяч человек пострадали. О количестве жертв и пострадавших заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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