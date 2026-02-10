В результате пожара в центре Москвы пострадали 8 человек

По последней информации, в результате пожара в жилом доме на улице Пресненский Вал пострадали 8 человек. Среди них трое детей и один пожарный. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Возгорание охватило лестницы в подъезде на площади 200 квадратных метров и кровлю на площади 50 "квадратов". Спасателям удалось эвакуировать 35 человек. Для жильцов дома в центре московского долголетия развернут пункт временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.