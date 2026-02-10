10 февраля, 19:30Происшествия
В результате пожара в центре Москвы пострадали 8 человек
По последней информации, в результате пожара в жилом доме на улице Пресненский Вал пострадали 8 человек. Среди них трое детей и один пожарный. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Возгорание охватило лестницы в подъезде на площади 200 квадратных метров и кровлю на площади 50 "квадратов". Спасателям удалось эвакуировать 35 человек. Для жильцов дома в центре московского долголетия развернут пункт временного размещения.
