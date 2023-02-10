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10 февраля, 17:45

Происшествия

Посольство Турции в Москве организовало пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших

Посольство Турции в Москве организовало пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч человек

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В посольство Турции в Москве жители активно везут вещи для пострадавших от землетрясения. Ранее там объявили сбор гуманитарной помощи.

Нужны предметы первой необходимости – теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы, портативные зарядки и питьевые канистры. Также запущен сбор денежной помощи.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Количество погибших во время мощных подземных толчков в Турции достигло 19 388, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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