Девушка получила смертельную травму, спускаясь на тюбинге

В Красногорске у водителей вечный стресс – дети съезжают прямо на дорогу, под колеса. Хотя в городе снега совсем мало, умельцы смогли соорудить что-то вроде горки.

Неужели больше негде покататься? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.