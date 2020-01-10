Пациенты роддома № 27 неоднократно жаловались на ненадлежащую медпомощь – СК

13:24
Фото: скриншот видео СК РФ
Пациенты роддома № 27 неоднократно жаловались в правоохранительные органы на ненадлежащее оказание помощи сотрудниками медучреждения. Об этом говорится в ролике Следственного комитета, опубликованном на официальном канале ведомства в YouTube.
"Неоднократно в следственные подразделения Москвы и Московской области начали обращаться граждане в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи при родоразрешении родильного дома больницы № 27", – рассказал замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу Владимир Меньшов.
Отмечается, что администрация роддома сделала своим "рекламным слоганом" статистику, согласно которой только 13% родов проходят с использованием кесарева сечения. В среднем по Москве этот показатель составляет 30%.
Как пояснили в СК, "практика давления врачей и акушеров на живот роженицы когда-то признавалась официальной медициной, однако жизнь показала: риск причинить серьезный вред новорожденному чересчур велик".
Кроме того, по данным следователей, уже после возбуждения дела сотрудники роддома № 27 задним числом пытались внести изменения в историю беременности и родов.
Видео: СК РФ
Ранее Савеловский районный суд заключил под стражу до 6 февраля экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян.
Сармосян, а также заведующих всех отделений роддома уволили. Проверку начали после публикации в соцсетях жалобы пациентки, у которой при родах пострадал ребенок.
По ее мнению, это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.
При расследовании были выявлены другие случаи причинения вреда здоровья новорожденным в роддоме.
На смену уволенным пришли специалисты из роддома № 32, который относится к больнице имени Боткина. Новым директором стала врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина.
Руководство роддома № 27 сменили после жалоб пациентов
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