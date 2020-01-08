Военный вертолет Афганистана упал в провинции Фарах

Фото: depositphotos/whitelook

В провинции Фарах упал военный вертолет Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным министерства обороны страны, вертолет вылетел из столицы провинции и в какой-то момент рухнул.

Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность, однако подробности пока неизвестны.

Сообщается, что в результате происшествия погибли два пилота, находившиеся на борту судна.

Ранее стало известно о крушении пассажирского лайнера украинской авиакомпании. Трагедия произошла в Тегеране. Самолет рухнул практически сразу после вылета из-за возгорания двигателя. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выжить никому не удалось.