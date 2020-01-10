Boeing обнародовала внутренние документы по лайнеру 737 MAX

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Американская компания Boeing опубликовала более ста страниц внутренней документации по разработке лайнера 737 MAX, сообщает CNN.

В ней в том числе содержится переписка сотрудников компании по поводу разработки и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах.

По данным СМИ, в одном из фрагментов переписки в апреле 2017 года сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением самолета.

"Этот самолет разработан клоунами, которыми руководят обезьяны", – написал один из них.

Boeing сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание. Отмечается, что в них содержатся "провокационные заявления" и в ряде случаев поднимаются вопросы о взаимодействии Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

В компании подчеркнули, что эти заявления не определяют ту компанию, которой Boeing надо быть, и они абсолютно неприемлемы.

"Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим за это извинения FAA, Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире из-за двух катастроф Boeing 737 MAX и приостановки эксплуатации этой модели.

Самолет Boeing 737 утратил свое лидерство по общему числу заказов, однако по количеству самолетов, уже поставленных покупателям, эта модель продолжает занимать первую строчку.

По мнению экспертов, причиной этого стали две катастрофы Boeing 737 MAX – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года. После этого эксплуатация самолетов была приостановлена.

Еще одна трагедия с Boeing 737 произошла 8 января. Самолет "Международных линий Украины" со 177 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все находящиеся в лайнере люди погибли.

