09 октября, 11:30

Новости регионов: обильный снегопад и гололедица вызвали массовые ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в результате ДТП в Пушкине

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

"Московский патруль": более 60 москвичей стали жертвами мошенничества с установкой кухонь

В Новосибирске десятибалльные заторы парализовали движение из-за обильного снегопада и гололедицы. За сутки в городе произошло более 30 ДТП, движение затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях. Коммунальные службы с трудом справляются с последствиями непогоды.

В Северо-Курильске из-за первых в этом году метелей отменили авиарейсы и перевели школьников на дистанционное обучение. Мощный циклон принес ураганный ветер и сильный дождь с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, к вечеру ветер на Курилах усилится местами до 35 метров в секунду.

