Новости регионов: обильный снегопад и гололедица вызвали массовые ДТП в Новосибирске

В Новосибирске десятибалльные заторы парализовали движение из-за обильного снегопада и гололедицы. За сутки в городе произошло более 30 ДТП, движение затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях. Коммунальные службы с трудом справляются с последствиями непогоды.

В Северо-Курильске из-за первых в этом году метелей отменили авиарейсы и перевели школьников на дистанционное обучение. Мощный циклон принес ураганный ветер и сильный дождь с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, к вечеру ветер на Курилах усилится местами до 35 метров в секунду.

